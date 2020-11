Santa Clara-FC Porto: dragão procura saltar para o segundo posto

Moralizado pela vitória conseguida em França, diante do Marselha, o FC Porto visita este sábado os Açores para defrontar o Santa Clara numa partida da jornada 8 da Liga NOS na qual poderá à condição subir ao segundo posto e encurtar para 3 a diferença pontual para o líder Sporting.



Com 13 pontos no seu registo, o conjunto portista vem de quatro vitórias consecutivas, numa série na qual conseguiu marcar 10 golos e onde sofreu apenas 1. De resto, falando em golos, note-se que o FC Porto foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito jogos que disputou.



Quanto ao Santa Clara, vem de uma vitória para a Taça de Portugal, mas vai já em cinco jogos consecutivos a sofrer, sendo que em quatro delas foi sempre a primeira equipa a encaixar. Por outro lado, também em quatro dos últimos cinco houve golos de ambas as formações.



No que ao confronto direto diz respeito, o FC Porto vai em seis jogos seguidos a vencer, sendo que nos últimos cinco triunfou sempre sem sofrer golos e ao intervalo até já estava a vencer. E mesmo com esse registo, note-se que nesses mesmos cinco duelos em nenhum houve mais do que 2 golos. Irá a tendência manter-se?

CÓD 143 Santa Clara 5.8 Empate 3.93 FC Porto 1.51