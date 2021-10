Santa Clara-FC Porto: dragões em estreia na Taça da Liga

Santa Clara e FC Porto defrontam-se, esta terça-feira, pelas 19 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que têm a ambição de chegar à 'final-four' da competição.

Os dragões preparam-se para fazer a estreia nesta fase da prova frente a uns açorianos que empataram (1-1) na primeira jornada, frente ao Rio Ave, o outro clube que está inserido no Grupo D.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Santa Clara registou uma vitória (União de Leiria), três empates (Rio Ave, Sporting de Braga e Vizela) e uma derrota (Famalicão), ao passo que o FC Porto somou quatro triunfos (Paços de Ferreira, Sintrense, AC Milan e Tondela) e um desaire (Liverpool).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do FC Porto, equipa que venceu todos os últimos cinco duelos entre as duas formações. Para encontrarmos um triunfo do Santa Clara diante do FC Porto temos de recuar até 2001, altura em que os açorianos venceram em Ponta Delgada por 2-1, em jogo da Liga portuguesa.