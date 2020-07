Santa Clara-Marítimo: arranca a jornada 30 da Liga NOS

Aí está o arranque da jornada 30 da Liga NOS, com um embate entre equipas insulares a disputar na Cidade do Futebol, em Oeiras. Mais bem colocado, o Santa Clara chega a este encontro com 38 pontos, no 10.º posto, mais 7 do que o Marítimo, que surge duas posições abaixo.



Frente a frente estarão duas formações vindas de resultados distintos - os açorianos perderam e os madeirenses ganharam -, mas que curiosamente partilham entre si o facto de terem sido as grandes responsáveis pelo agravar da crise no Benfica e posterior despedimento de Bruno Lage. Primeiro foi o Santa Clara, que venceu na Luz por 4-3, e depois o Marítimo, que na última segunda-feira bateu nos Barreiros as águias por 2-0.



Para o Santa Clara este será o terceiro jogo na Cidade do Futebol, um palco 'emprestado' no qual por agora tem balanço positivo, com um empate e uma derrota. Quanto ao Marítimo, vai disputar o seu terceiro jogo como forasteiro no pós-paragem, tentando neste embate a sua primeira vitória.



A finalizar, um olho nas estatísticas, que apontam o facto de o Santa Clara ter sofrido golos nos últimos oito encontros, sendo que em cinco dos últimos seis houve tentos de ambas as formações. Quanto ao confronto direto, e contando já o empate a dois da primeira volta, de notar que o Santa Clara sofreu nos últimos cinco jogos diante do Marítimo, sendo que nos últimos quatro os madeirenses não perderam. Como será desta vez?

