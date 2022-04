Santa Clara-Marítimo: duelo insular na 31.ª jornada do campeonato

CÓD 112 Santa Clara 2.12 Empate 3.12 Marítimo 3.37

Duelo insular na 31.ª jornada do campeonato nacional, com o décimo colocado Santa Clara a receber na tarde deste sábado a visita do Marítimo, o sétimo posicionado.Com 36 pontos, os madeirenses entram em campo vindos de uma goleada caseira diante do Boavista, naquele que foi um de dois jogos dos últimos oito nos quais o marcador teve pelo menos 3 golos. Nesses oito jogos, refira-se, o Marítimo ganhou dois, empatou dois e perdeu quatro.Quanto ao Santa Clara, tem 35 pontos, e no registo recente tem estado mais forte, com dois triunfos, cinco empates e apenas uma derrota. Os açorianos, refira-se, também não costumam ter muitos golos nas suas partidas: apenas um dos últimos cinco teve pelo menos 3. Por outro lado, de referir que o Santa Clara leva nove partidas seguidas sem perder enquanto equipa visitada.Quanto ao confronto direto, nota para o registo de golos, com o Marítimo a levar três partidas consecutivas a sofrer diante dos açorianos: no mais recente venceu por 4-1, isto depois de em 2020/21 ter perdido ambos, por 2-0 e 2-1.