Santa Clara-Oliveirense: obrigados a ganhar

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em duelo referente ao Grupo G da Allianz Cup, com o Santa Clara a receber a visita da Oliveirense, numa partida na qual ambas as equipas estão obrigadas a ganhar para continuar a sonhar com o apuramento para a final four da prova.



Os açorianos, com um jogo disputado, têm um desaire diante do Leixões, ao passo que os visitantes têm até agora um empate (ante o Feirense) e uma derrota (frente ao Feirense).



Em termos estatísticos, a Oliveirense leva seis encontros seguidos sem perder, sendo que em cinco desses jogos o total de golos foi inferior a 3. Por outro lado, em quatro dos últimos cinco jogos a Oliveirense foi a primeira equipa a sofrer.

Por Record