Santa Clara-P. Ferreira: açorianos procuram travar tendência

Colocadas nas posições inferiores da tabela, Santa Clara e P. Ferreira encontram-se este sábado pelas 20h30 em Ponta Delgada, num encontro que colocará frente a frente o 13.º e o 16.º, respetivamente.



Com 20 pontos em 18 partidas, os açorianos entram em campo moralizados pela vitória conseguida em Famalicão, por 1-0, procurando neste encontro inverter uma inusitada tendência recente, com cinco derrotas seguidas em casa - a última vitória foi em finais de setembro!



Quanto ao Paços, por seu turno, vem de quatro jogos seguidos sem perder, numa série na qual não conseguiu sequer marcar qualquer golo. Aliás, a atuar fora de casa o Paços apenas marcou oito golo no total de dez partidas.



Por fim, de notar que na primeira volta, na Mata Real, o Santa Clara venceu por 1-0.

CÓD 105 Santa Clara 2.05 Empate 3.09 P. Ferreira 3.63