Santa Clara-Portimonense: algarvios não vencem um jogo fora de portas desde a 2.ª jornada

Santa Clara e Portimonense defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga NOS, num encontro que irá disputar-se na Cidade do Futebol, casa emprestada dos açorianos para estes jogos do campeonato em tempos da pandemia de Covid-19.



À entrada para esta jornada, o Santa Clara posiciona-se no 8.º lugar, com 34 pontos, fruto de nove vitórias, sete empates e dez derrotas, enquanto que o Portimonense é penúltimo classificado, com três triunfos, onze empates e 12 derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Santa Clara registou uma vitória (Sporting de Braga), dois empates (Gil Vicente e Vitória de Setúbal) e duas derrotas (Moreirense e FC Porto), ao passo que o Portimonense somou um triunfo (Gil Vicente), dois empates (Vitória de Setúbal e Benfica) e duas derrotas (FC Porto e Sporting de Braga).



De realçar que, a jogar fora do Estádio Municipal de Portimão, os algarvios não somam um triunfo desde agosto do último ano, diante do Tondela, em jogo a contar, na altura, para a 2.ª jornada da Liga NOS. Desde então, o Portimonense registou quatro empates e nove derrotas.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque, contudo, para a ligeira superioridade da formação algarvia, com dois triunfos nos últimos cinco duelos diante do Santa Clara, com os açorianos a registarem apenas um triunfo.

CÓD 120 Santa Clara 2.38 Empate 3.03 Portimonense 2.97