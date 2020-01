Santa Clara-Rio Ave: arranca a jornada da Liga NOS

Arranca a disputa da 16.ª jornada da Liga NOS, com o Santa Clara a receber esta sexta-feira, a partir das 19 horas, a visita do Rio Ave, num duelo que colocará frente a frente o 14.º ao 7.º colocados, respetivamente.



Separados por sete posições, açorianos e vilacondenses têm somente 2 pontos entre si na tabela, uma diferença que mostra bem o equilíbrio da zona intermédia da tabela do campeonato nacional.



Vindo de uma vitória em casa do Aves, no primeiro jogo do ano, o Santa Clara procura neste duelo travar uma inusitada má fase caseira, já que não vence nos Açores desde finais de setembro - de lá para cá em cinco jogos empatou um e perdeu quatro.



Quanto ao Rio Ave, no meio da indefinição no que ao futuro de Carlos Carvalhal diz respeito, vem de duas derrotas consecutivas, uma série que procurará inverter nesta partida.



De notar que estas duas equipas se enfrentaram na pré-temporada, tendo o marcador ficado num empate a um golo.

CÓD 101 Santa Clara 2.68 Empate 3.1 Rio Ave 2.55