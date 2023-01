Santa Clara-Sp. Braga: minhotos moralizados

CÓD 125 Santa Clara 5,05 Empate 3,65 Sp. Braga 1,64

Moralizado pela vitória imposta ao Benfica na última ronda de 2022, num jogo no qual impôs a primeira derrota aos encarnados, o Sp. Braga visita esta quinta-feira o reduto do Santa Clara, numa partida da 15.ª jornada do campeonato nacional na qual terá pela frente uma equipa que ocupa a 15.ª posição, com 13 pontos, menos 18 dos que os minhotos.Em contraste com um Sp. Braga moralizado, o Santa Clara entra em campo vindo de cinco jogos sem ganhar, três a perder e seis sempre a sofrer golos. Em cinco desses jogos os açorianos foram mesmo os primeiros a encaixar golo. E já que falamos em golos, o Sp. Braga foi a primeira equipa a marcar e chegou ao intervalo na frente em quatro dos últimos cinco jogos, sendo que, em termos absolutos, apenas dois dos últimos sete jogos já tiveram 3 ou mais golos.Em relação ao confronto direto, o Sp. Braga elva cinco jogos sem perder diante do Santa Clara. Em oito dos últimos dez foi a primeira equipa a marcar. Curiosamente a exceção foi já neste ano civil, no nulo verificado em fevereiro, na cidade dos arcebispos. Como será desta?