Santa Clara-Sp. Braga: minhotos procuram manter série de bons resultados

Mais um encontro a contar para a Liga NOS! Santa Clara e Sp. Braga defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 25.ª jornada do campeonato português de futebol, num encontro que irá disputar-se à porta fechada na Cidade do Futebol.



À entrada para esta ronda, o conjunto açoriano, liderado por João Henriques, encontra-se na 10.ª posição da prova, com 30 pontos, fruto de oito vitórias, seis empates e dez derrotas, enquanto que o Sp. Braga, que antes da suspensão da prova trocou de treinador - devido à saída de Rúben Amorim para o Sporting -, é 3.º classificado, logo atrás do Benfica, com 46 pontos - as águias somam 59 -, após somar 14 triunfos, quatro empates e seis derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Santa Clara registou duas vitórias (Belenenses SAD e Tondela), um empate (Gil Vicente) e duas derrotas (Moreirense e FC Porto), ao passo que o Sp. Braga somou quatro triunfos (Benfica, V. Setúbal, Marítimo e Portimonense) e um empate (Gil Vicente).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do conjunto minhoto no frente a frente, com quatro triunfos nos últimos cinco duelos. Nota: nos últimos cinco encontros entre as duas formações, o Sp. Braga marcou 10 golos, sendo que o Santa Clara marcou 5.