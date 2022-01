Santa Clara-Sporting: açorianos e leões fecham primeira volta

CÓD 145 Santa Clara 7.56 Empate 4.27 Sporting CP 1.38

Num duelo com algumas baixas de parte a parte, Santa Clara e Sporting encontram-se esta sexta-feira na abertura da jornada 17 do campeonato nacional, numa partida que colocará frente a frente duas formações separadas por 13 posições e 31 pontos.Os leões, que neste encontro são visitantes, contam com 44 pontos e são, a par do FC Porto, líderes do campeonato ainda sem derrotas. A turma leonina vem de cinco triunfos consecutivos (contando todas as provas), sendo que em termos de golos há a destacar o facto de apenas dois dos últimos sete encontros do Sporting não terem tido um total de 3 ou superior.Já o Santa Clara, com 13 pontos conseguidos com 3 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, estão numa fase de ligeira recuperação, contando com dois triunfos nos últimos quatro encontros. A atuar em casa, os açorianos levam dois triunfos seguidos e nos últimos quatro encontros venceram três, incluindo um para a Taça da Liga diante do FC Porto. Em termos estatísticos, contando todas as provas, oito dos últimos nove jogos do Santa Clara tiveram pelo menos 3 golos, sendo que nos últimos cinco os insulares foram sempre a primeira equipa a marcar.Quanto ao confronto direto, o Sporting leva seis vitórias seguidas e cinco encontros a ser a primeira equipa a marcar. Na época passada, em dois duelos, os leões venceram ambos por 2-1.