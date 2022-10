Santa Clara-Sporting: leão visita casa do antepenúltimo

CÓD 150 Santa Clara 5,55 Empate 4,1 Sporting CP 1,53

Vindo de uma dolorosa derrota na Champions, aos pés do Marselha, o Sporting teve este sábado uma complicada e perigosa visita aos Açores, para defrontar um Santa Clara que, apesar de estar em antepenúltimo, está com orgulho ferido pelo arranque de temporada menos bem conseguido.Os açorianos têm 5 pontos em oito partidas (uma vitória e dois emaptes), contando apenas com 5 golos marcados e 9 sofridos. Quanto ao Sporting, tem 13 pontos, com 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Os leões marcaram 16 golos e sofreram 11.Privados nesta partida de Bruno Jordão, Paulo Henrique, Costinha, Tomás Domingos e Kennedy Boateng, os açorianos leva sete encontros seguidos a sofrer golo, sendo que em quatro dos últimos cinco foram também a primeira equipa a encaixar.Quanto ao Sporting, que deverá contar com o regresso de Coates, mas que não terá Jovane Cabral, Daniel Bragança e Luís Neto, vem de três jogos seguidos a sofer golos, período no qual venceu um e perdeu dois jogos.Quanto ao confronto direto, o Sporting leva nove jogos a marcar ao Santa Clara, incluindo os três jogos da época passada, com duas vitórias leoninas (2-1 e 4-0) e um triunfo açoriano (3-2).