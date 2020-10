Santa Clara-Sporting: leão visita os Açores

Encontro da 5.ª jornada da Liga NOS, com um confronto entre duas equipas com os mesmos 7 pontos na tabela, pese embora o Santa Clara ter mais uma partida jogada do que o Sporting.



O leão, vindo de um empate diante do FC Porto, é uma das três equipas que ainda não perdeu este ano - a par do Benfica e do Gil Vicente, chega a este jogo relativamente motivado pelo que tem feito e pelo facto de estar com o plantel praticamente na máxima força. Em cinco jogos já jogados esta temporada, note-se, o Sporting marcou em todos, num total de 8.



Quanto ao Santa Clara, viu no fim de semana passado chegar ao final o seu arranque sem derrotas, ao cair em Paços de Ferreira diante dos castores. Ainda assim, agora a atuar em casa, e com público nas bancadas, os açorianos quererão certamente voltar à rota positiva.



O problema é que do lado contrário estará uma equipa perante a qual perdeu nos últimos quatro encontros, sendo que em nenhum deles conseguiu ficar com a baliza a zeros - e marcou apenas num.

