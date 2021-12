Santa Clara-V. Guimarães: arranca a jornada 15 do campeonato nacional

CD Santa Clara Empate Vitoria Guimaraes

No arranque da jornada 15 do campeonato nacional, Santa Clara e V. Guimarães encontram-se esta sexta-feira, pelas 19 horas, no Estádio de São Miguel, numa partida que colocará frente a frente o 16.º e o 7.º colocados, respetivamente.Com 10 pontos, o Santa Clara tem duas vitórias, quatro empates e oito derrotas até ao momento, numa campanha com 12 golos marcados e 30 sofridos. A turma açoriana vem de uma goleada sofrida em casa diante do Santa Clara, num jogo que precipitou a saída de Nuno Campos do comando técnico. Esse duelo foi o sétimo consecutivo com pelo menos 3 golos no marcador, sendo que em cinco desses sete ambas as equipas marcaram.Quanto ao Vitória, falando já em golos, nos últimos cinco duelos houve tentos de ambas as equipas no marcador e sempre um total de 3 ou superior. Na ronda prévia, diante do Tondela, os minhotos ganharam por 5-2, num jogo no qual até estiveram a perder. A equipa de Guimarães, refira-se, tem 22 pontos, graças a 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. No registo de golos estão 21 marcados e 15 sofridos.Quanto ao confronto direto, na épcoa passada o Vitória venceu dois dos três duelos disputados - ambos para o campeonato.