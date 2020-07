Santa Clara-V. Guimarães: para fechar em beleza

Jogo da derradeira jornada da Liga NOS, com Santa Clara e V. Guimarães a defrontarem-se ao final da tarde de sexta-feira numa das poucas partidas nas quais pouco ou nada há para definir.



Atualmente em sétimo, o Vitória sabe que não pode melhorar a sua posição nem mesmo sair da mesma, ao passo que os açorianos, em décimo na abertura da ronda, ainda têm chances de subir ao oitavo, apesar de essa troca significar somente uma melhor colocação.



Vindos de resultados positivos, com um empate e uma vitória, os açorianos disputaram esta sexta-feira o seu derradeiro encontro em casa emprestada no pós-paragem, tendo neste duelo a chance de prolongar o bom registo, que por agora conta com duas vitórias, um empate e uma derrota.



Quanto aos minhotos, entram em campo vindos de uma vitória sobre o Marítimo por 1-0, num duelo no qual confirmaram a tendência para ser a primeira equipa a marcar - foi assim em quatro dos últimos cinco encontros -, mas também o facto de serem comuns os jogos com poucos golos.



No que ao confronto direto diz respeito, com vantagem do Vitória por ter dois triunfos contra um dos açorianos, há a notar que os três jogos de Liga NOS disputados até ao momento tiveram sempre menos de dois golos. Como será desta?

CÓD 125 Santa Clara 3.06 Empate 3.46 V. Guimarães 2.29