Santa Fé-Envigado: equipas com arranques distintos na jornada inaugural do Apertura

Santa Fé e Envigado encontram-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 2.ª jornada do Apertura (principal escalão colombiano de futebol), num encontro que coloca frente a frente duas formações com arranques distintos na prova.



Na 1.ª jornada do campeonato, o Santa Fé registou um nulo na visita ao reduto do Once Caldas, enquanto que o Envigado venceu (1-0) na receção ao Chico.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Santa Fé contra nenhum, tendo-se registado ainda dois empates entre ambos.

CÓD 225 Santa Fé 1.52 Empate 3.16 Envigado FC 4.99