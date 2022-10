Santa Fe-Envigado FC: separados por 6 pontos

CÓD 551 Santa Fé 1,62 Empate 3,35 Envigado FC 4,7

Em jogo da 15.ª jornada do campeonato colombiano, Independiente Santa Fe e Envigado encontram-se na madrugada de segunda-feira no Estádio Nemesio Camacho El Campin, num duelo que colocará frente a frente o 10.º e o 14.º colocados à entrada da ronda, com 22 e 16 pontos, respetivamente.Em melhor posição, o Independiente Santa Fe venceu cinco dos últimos dez jogos que disputou, tendo nessa fase sofrido apenas três derrotas. Quanto ao Envigado, triunfou em quatro dos últimos dez jogos, tendo perdido quatro e empatado dois.Nas contas do confronto direto, nota para a sequência de quatro jogos do Envigado a marcar, período no qual venceu dois jogos, empatou um e perdeu outro.