Santa Fé-Once Caldas: voltar às vitórias na mira

Encontro da 13.ª jornada do torneio Apertura colombiano, com o Santa Fé a receber na madrugada de quarta-feira a visita do Once Caldas, num duelo que colocará frente a frente o 4.º e o 16.º, respetivamente.



Com 22 pontos, o Santa Fe chega a este jogo de olho no primeiro posto, mas vindo de uma derrota em casa do Envigado, que colocou ponto final numa sequência de novo jogos consecutivos sem perder. Para mais, o Santa Fe leva quatro jogos consecutivos a sofrer golos, sendo que nos últimos cinco... também marcou.



Quanto ao Once Caldas, com apenas 9 pontos, não vence há oito partidas, sendo que nesse período o melhor que conseguiu foram cinco empates. Para mais, a atuar em casa o Once Caldas tem apenas 4 empates em seis jogos, tendo neste duelo pela frente uma equipa que enquanto forasteira ainda não perdeu.



Em relação ao confronto direto, o apontamento inicial vai para o facto de apenas um dos últimos seis jogos ter tido pelo menos 3 golos. Quanto ao desfecho das partidas, o registo é favorável ao Once Caldas na última meia dúzia de partidas, com três vitórias contra apenas uma do Santa Fe.

CÓD 165 Santa Fé 1.49 Empate 3.09 Once Caldas 5.51