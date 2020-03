Santa Rita-Wiliete: forasteiros com vantagem no frente-a-frente

Santa Rita e Wiliete defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 25.ª jornada do campeonato angolano de futebol, o Girabol, num encontro que coloca frente-a-frente o atual último e 9.º classificado, respetivamente, na tabela classificativa.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Santa Rita registou quatro derrotas e um empate, enquanto que o Wiliete somou duas vitórias e três derrotas.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a única vitória do Wiliete (2-1) no jogo da primeira volta.

CÓD 172 Santa Rita FC 2.21 Empate 2.61 Wiliete SC 2.7