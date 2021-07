Santos-Ath. Paranaense: visitantes ao ataque da liderança

Equipa comandada pelo português António Oliveira, o Athletico Paranaense tem esta terça-feira um teste importante na 10.ª jornada do Brasileirão, quando pelas 23h30 visitar o reduto do Santos. Segundo na tabela, o Athletico tem 19 pontos e pode subir à liderança em caso de vitória, tendo pela frente nesta partida uma equipa com menos 7, que ocupa a 11.ª posição.



Neste jogo sem Lucas Halter, a equipa do treinador português leva três jogos seguidos sem perder, ainda que vá já em cinco partidas consecutivas a sofrer. por outro lado, todos esses cinco encontros recentes tiveram pelo menos 3 golos e tentos de ambas as equipas. Por outro lado, em apenas um deles não foi o Athletico o primeiro conjunto a sofrer.



Relativamente ao Santos, neste jogo sem Sandry Santos e Jobson, vem de uma ronda de três jogos na qual averbou os três resultados possíveis, sendo que nos últimos sete venceu dois, empatou três e perdeu dois. Um registo de altos e baixos que também se vê nos golos, já que apenas um dos últimos oito encontros teve mais do que 3 no total, sendo que em quatro deles o Santos nem marcou...



Relativamente ao confronto direto, sete dos últimos oito jogos não tiveram mais do que 3 golos, sendo que o Santos vai já em quatro partidas seguidas a sofrer diante deste Athletico, período no qual venceu um encontro, perdeu dois e empatou o outro.