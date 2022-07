Santos-Atlético GO: na ressaca da Sul-Americana

CÓD 124 Santos 1.97 Empate 3.25 Atlético GO 3.76

Vindos de sortes distintas na Sul-Americana, Santos e Atlético GO encontram-se este domingo na 16.ª jornada do Brasileirão, numa partida que colocará frente a frente o 10.º e o 16.º colocados, com 19 e 17 pontos, respetivamente.Afastado pelo Deportivo Táchira na prova continental, o Santos leva seis jogos seguidos sem ganhar e em quatro dos últimos cinco sofreu golos em primeiro lugar e foi a equipa que chegou ao descanso a perder. Em oito dos últimos dez ambas as equipas marcaram pelo menos um golo.Quanto ao Atlético GO, afastou o Olimpia e avançou na Sul-Americana, num jogo que travou uma sequência de quatro partidas consecutivas sem vencer.Quanto ao confronto direto, o Santos não ganha ao Atlético há quatro partidas - houve duas vitórias dos de Goiânia e dois empates. Já em termos de golos, apenas um dos últimos oito jogos teve 3 ou mais golos. Foi em 2019, na vitória santista por 3-0 na Copa do Brasil.