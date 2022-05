Santos-Banfield: brasileiros querem manter liderança do Grupo C na Taça Sul-Americana

Santos e Banfield defrontam-se, esta terça-feira, a partir das 23:15 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a sexta jornada da fase de grupos da Taça Sul-Americana, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão inseridas no Grupo C.

À entrada para esta ronda, o Santos posiciona-se no primeiro lugar do grupo, com 10 pontos, fruto de três vitórias, um empate e uma derrota, enquanto que o Banfield se encontra no quarto e último posto, com quatro pontos, após somar um triunfo, um empate e três desaires até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Santos registou três vitórias (Cuaiba, Coritiba e Unión La Calera), um empate (Ceará) e uma derrota (Goiás), ao passo que o Banfield somou três empates (Racing Club, Atlético Tucuman e Universidade Católica) e dois desaires (Universidade Católica e Unión La Calera).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o segundo duelo de sempre entre as duas equipas, com o Banfield a levar vantagem no frente a frente depois de ter vencido o primeiro jogo.