Santos-Ceará: duelo da 2.ª jornada do Brasileirão

Derrotado na jornada inaugural pelo Bahia, o Santos procura este sábado esquecer esse arranque em falso, tendo pela frente na 2.ª jornada do Brasileirão, na Vila Belmiro, o Ceará.



Uma equipa cearense que começou bem o campeonato, ao bater por 3-2 o favorito Grémio, mas que a meio da semana empatou para a Copa do Brasil com o Fortaleza. A meio da semana, refira-se, também o Santos jogou, mas na altura com triunfo sobre o Cianorte por 2-0.



Quanto ao confronto direto, o Ceará leva três jogos sem perder diante do Santos, com dois empates e uma vitória. Note-se, por fim, que apenas um dos últimos oito jogos teve mais do que 3 golos.

CÓD 156 Santos 1.93 Empate 3.18 Ceará 3.31