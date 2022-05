Santos-Ceará: moralizados pelos triunfos a meio da semana

Em jogo da 7.ª jornada do Brasileirão, embate de equipas em zonas opostas da tabela a opor o quinto colocado Santos e o Ceará, uma equipa que entra nesta ronda na 18.ª posição.



Com 10 pontos, o Peixe tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, ao passo que os visitantes têm 4, fruto de 1 triunfo, 1 empate e 3 derrotas. Curiosamente, ambas as equipas entram em campo vindas de vitórias a meio da semana para a Sul-Americana, com o maior destaque a ser precisamente o Ceará, que despachou o General Caballero por impressionantes 6-0. Já o Santos venceu apenas por 1-0 perante o Union La Calera.



Em termos recentes, contando jogos da época passada, o Santos venceu seis dos últimos sete jogos que disputou no Brasileirão, ao passo que o Ceará como visitante apenas ganhou dois do últimos 21 encontros disputados.



Quanto ao confronto direto, o Santos leva três jogos seguidos sem perder ante o Ceará, período no qual venceu um encontro e empatou os outros dois. Em termos de golos, apeans um dos últimos seis jogos entre estes dois conjuntos teve pelo menos 3 no final.

Record

