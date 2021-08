Santos-Club Libertad: duelo da Sul-Americana

A viver uma temporada de altos e baixos, o Santos tenta esta sexta-feira dar um passo importante rumo à próxima fase da Sul-Americana, quando pela 1h30 da manhã receber a visita do Club Libertad, num encontro no qual procura um regresso aos triunfos depois da derrota com o Juareizense na Copa do Brasil e empate com o Corinthians na Série A.



Quanto ao Club Libertad, vem de uma série de quatro jogos com apenas uma vitória, dendo que no jogo mais recente caiu perante o Nacional, no campeonato caseiro, por 1-0. Nesta mesma Sul-Americana, refira-se, foi primeiro no Grupo F, com 13 pontos, e na última ronda afastou o Junior, ao passo que o Santos foi uma das equipas que caiu da Libertadores, tendo na ronda prévia afastado o Independiente.

