Santos-Delfin SC: Jesualdo Ferreira com novo teste na Libertadores

O Santos de Jesualdo Ferreira recebe, esta terça-feira, os equatorianos do Delfin SC, em jogo a contar para a 2.ª jornada do Grupo G da Libertadores.



No jogo de abertura, a equipa comandada pelo treinador português bateu (2-1) os argentinos do Defensa y Justicia, enquanto que o Delfin SC empatou (1-1) com os paraguaios do Olimpia Asuncion.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Santos registou duas vitórias (Defensa y Justicia e Mirassol), dois empates (Ferroviária e Palmeiras) e uma derrota (Ituano), ao passo que o Delfin somou um triunfo (Auras), um empate (Olimpia Asuncion) e três derrotas (Barcelona SC, Tecnico U. e LDU Portoviejo).



De notar que este será o primeiro duelo entre as duas equipas.

CÓD 180 Santos 1.24 Empate 4.52 Delfin SC 9.44