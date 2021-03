Santos-Deportivo Lara: paulistas em ação na Libertadores

Ainda mal recomposto das intensas últimas semanas - com ação no plano interno mas também na final da Libertadores -, o Santos entra esta terça-feira em ação novamente na prova continental da América do Sul, disputando diante do Deportivo Lara a primeira mão da segunda ronda de qualificação para a fase de grupos.



Vinda de um mau momento, com cinco duelos seguidos sem vencer, dois para o Brasileirão e três para o Paulista, o Santos tentará dar um pontapé na crise diante da formação venezuelana, que esta temporada ainda não conta com qualquer partida oficial - disputou apenas dois particulares no final de fevereiro.



Para piorar um pouco a situação dos brasileiros, nem mesmo os responsáveis do Santos sabem o que esperar, já que este Deportivo Lara tem um plantel bastante mudado em relação ao ano passado, havendo apenas como referência o que se viu nesses duelos de preparação.