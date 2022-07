Santos-Flamengo: separados por um ponto na tabela

• Foto: Reuters

Em jogo da 15.ª jornada do Brasileirão, Santos e Flamengo encontram-se na noite deste sábado na Vila Belmiro, numa partida que colocará frente a frente duas formações separadas por duas posições e somente 1 ponto.



Em melhor posição estão os da casa, com 19 pontos e vindos de uma sequência de seis jogos consecutivos sem perder no campeonato. Ainda assim, desses seis jogos apenas por uma vez venceram. Alargando a análise aos jogos de todas as provas, o Santos não venceu nenhum dos últimos quatro jogos, com três empates e uma derrota (pesada) para a Copa do Brasil diante do Corinthians.



Quanto ao Flamengo, vem de dois triunfos seguidos, um para o campeonato e outro para a Libertadores. Um registo recente que serve para motivar, depois de uma fase com apenas um triunfo em seis jogos.



Em termos individuais, nota para as ausências de Madson, Rodrigo Fernandez e Sandry Santos no Santos e de Bruno Henrique e João Gomes nos visitantes.



No que ao confronto direto diz respeito, o equilíbrio tem sido nota dominante no registo recente, mas a verdade é que, mesmo assim, o registo mostra que normalmente o Flamengo começa a ganhar: foi assim em sete dos últimos nove jogos. Nesses nove duelos, refira-se, o Santos venceu três, o Flamengo triunfou em cinco e houve um empate.

Por Record