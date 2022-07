Santos-Fluminense: fecho de jornada no Brasileirão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 252 Santos 2.66 Empate 3.04 Fluminense 2.67

Em jogo da 20.ª jornada do Brasileirão, Santos e Fluminense encontram-se no fecho de ronda pela meia noite de segunda-feira, num embate que colocará frente a frente o 9.º e o 3.º colocados, respetivamente.Com 34 pontos, o Fluminense é mesmo a equipa em melhor momento, com três vitórias seguidas e onze duelos consecutivos sem perder. Por outro lado, os cariocas foram a primeira equipa a marcar nos últimos dez encontros que disputaram. Quanto ao Santos, tem 26 pontos e nos últimos três jogos somou os três resultados possíveis: perdeu, venceu e empatou.Em termos de confronto direto, o destaque estatístico vai para os golos, já que apenas um dos últimos seis jogos teve 3 ou mais golos. O mais recente, em abril, foi um dos que teve um número baixo de golos, já que terminou num nulo.