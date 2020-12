Santos-Grémio: por um lugar nas 'meias' da Libertadores

Depois do empate em Porto Alegre há uma semana, Santos e Grémio encontram-se na madrugada esta quarta-feira em São Paulo, num duelo brasileiro que definirá qual a equipa apurada para as meias-finais da Libertadores.



Numa eliminatória onde os golos marcados fora não conta para definir o apuramento, será praticamente um jogo novo, no qual os santistas procurarão reerguer-se da goleada sofrida no domingo diante do Flamengo. Um resultado negativo para uma equipa que vai em sete jogos seguidos a sofrer e quatro sem vencer, algo que acaba por ser de certa forma justificado pela crise diretiva que o clube vive.



Quanto ao Grémio, está precisamente numa fase inversa, com 18 jogos seguidos sem perder, uma sequência que procurará ampliar neste duelo da prova continental.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que nos últimos seis jogos resultou em duas vitórias para cada lado e dois empates. Como será desta feita?

CÓD 263 Santos 2.71 Empate 3.02 Grêmio 2.3