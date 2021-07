Santos-Independiente: duelo da Taça Sul-Americana

Três anos depois do último encontro, no caso na Libertadores, Santos e Independiente voltam a encontrar-se agora na Sul-Americana, nnum embate dos oitavos-de-final da edição deste ano, agendado para as 23h15 desta quinta-feira.



Frente a frente estará um conjunto brasileiro que chega relegado da Libertadores, onde foi terceiro no Grupo C, com duas vitórias e quatro derrotas, contra uns argentinos que foram primeiros no Grupo B, com 14 pontos, fruto de quatro vitórias e dois empates.



Sem jogar desde finais de maio, altura em que tudo parou na Argentina por conta da Copa América, o conjunto visitante chega sem ritmo competitivo por conta dessa pausa, ao passo que os brasileiros nesse período fizeram dez jogos, tendo vencido quatro, empatado três e perdido outros três.



Relativamente aos jogos de 2018, o Independiente venceu por 3-0 na primeira mão, em casa, empatando depois a zeros fora.

CÓD 132 Santos 1.9 Empate 2.96 Independiente 3.17