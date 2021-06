Santos-Juventude-RS: paulistas em bom momento

Vindo de três triunfos seguidos, que serviram para esquecer o arranque para esquecer no campeonato - derrota pesada diante do Bahia -, o Santos enfrenta este sábado o Juventude na 3.ª jornada do Brasileirão, uma equipa que até ao momento tem apenas como melhor resultado um empate diante do Cuiabá, na ronda inaugural.



Recém promovido, o conjunto gaúcho sofre golos há três partidas e neste jogo terá como missão, para lá de travar essa série, tentar impedir que o Santos amplie o seu bom momento caseiro, com dez vitórias nos últimos onze encontros.

CÓD 142 Santos 1.41 Empate 3.85 Juventude-RS 6.05