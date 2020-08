Santos Laguna-Atlas: equipas com arranques aquém do esperado

Santos Laguna e Atlas defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 5.ª jornada do campeonato mexicano de futebol (Apertura), num encontro entre duas formações que não arrancaram da melhor forma possível.

À entrada para esta ronda, o Santos Laguna posiciona-se no 14.º lugar, com 4 pontos, fruto de um triunfo, um empate e duas derrotas até ao momento para o campeonato, enquanto que o Atlas somou um empate e três derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Santos Laguna registou duas vitórias (Necaxa e Guadalajara Chivas), um empate (Monterrey) e duas derrotas (Cruz Azul e Club América), ao passo que o Atlas somou dois empates (U.A.N.L - Tigres e Atl. San Luís) e três derrotas (Club Tijuana, U.N.A.M - Pumas e Toluca).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Santos Laguna contra apenas dois do Atlas nos últimos cinco duelos entre as duas formações.