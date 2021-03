Santos Laguna-Necaxa: visitantes em mau momento

Encontro do torneio Clausura mexicano, com o sexto colocado Santos Laguna a receber na madrugada de segunda-feira a visita do Necaxa, o 16.º colocado, que entra em campo com apenas 7 pontos em 9 jogos, menos 8 do que a formação de Torréon.



Para lá do seu registo baixo em pontos, o Necaxa leva sete jogos seguidos sem vencer e semrpe a sofrer golos. Ainda assim, note-se que nesses sete jogos apenas por duas vezes se viram pelo menos 3 golos no marcador.



Quanto ao Santos, vem de uma derrota fora de portas diante do Pumas, a segunda em três jogos, isto depois de um arranque de temporada sem qualquer desaire, com três vitórias em seis duelos. Note-se que nestes nove jogos apenas por uma vez o marcador viu acima de 3 golos.



Quanto ao confronto direto, aí o registo aponta para a existência de golos. Especialmente porque apenas um dos últimos sete duelos não teve menos 3, sendo que em cinco deles ambas as equipas marcaram. Nesse sentido, note-se que o Santos sofreu golos nos últimos quatro duelos diretos, tendo perdido três e ganho um.

CÓD 439 Santos Laguna 1.61 Empate 3.1 Necaxa 4.28