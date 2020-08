Santos Laguna-Querétaro: uma tendência em teste

Aí está mais uma partida da sétima jornada do Torneio Apertura mexicano, com o 16.º Santos Laguna a receber a visita do Querétaro, o atual décimo colocado.



Com apenas 5 pontos em seis jogos, o emblema visitado entra em campo com menos 2 do que o seu adversário, sabendo que um eventual triunfo permitirá dar um pulo na tabela. Ainda assim, o histórico recente não permite lá muito otimismo, já que nos últimos quatro jogos perderam dois e empataram outros dois, ao passo que o Querétaro, em sentido inverso, conseguiu ganhar dois duelos nos últimos três (ainda que tenha perdido no mais recente).



Olhando a estatísticas, de notar que o dado que aponta para uma tendência de poucos golos nos jogos do Querétaro: apenas um dos últimos cinco duelos teve mais do que três golos. Quanto ao confronto direto, aí a história obriga a um apontamento para o lado do Santos Laguna, uma equipa que venceu sete dos últimos dez duelos diretos, o último dos quais em outubro do ano passado, por 1-0. Aliás, neste particular há um dado curioso: o Querétaro sofreu sempre e em nove desses duelos o Santos foi mesmo a primeira equipa a marcar.

CÓD 301 Santos Laguna 1.84 Empate 3.09 Querétaro 3.22