Santos-São Paulo: dia de dérbi paulista

Dia de dérbi é sempre especial e mais importante ainda se torna quando em campo estão duas equipas que não estão a viver propriamente o melhor dos arranques. Colocados na metade inferior da tabela, no 13.º e 16.º postos respetivamente, Santos e São Paulo encontram-se este domingo na Vila Belmiro, numa partida da 5.ª jornada do Brasileirão na qual o Peixe tentará o seu segundo triunfo, ao passo que o tricolor tenta a sua primeira vitória, depois de dois empates e duas derrotas.



Privado de Sandry Santos, Jobson e Alison, mas com Luiz Felipe, Carlos Sánchez e Raniel em dúvida, o Santos entra em campo depois de um empate com o Juventude e uma derrota diante do Fluminense, em dois jogos nos quais se confirmou a tendência para haver poucos golos - apenas num dos últimos cinco se viram mais do que 3 golos.



Quanto ao São Paulo, que não terá Miranda, Dani Alves, Hernanes, William da Silva, Rodrigo Néstor e Robert Arboleda, vem também de um empate e uma derrota, sendo que tem também algumas estatísticas a realçar, como por exemplo o facto de ter sofrido nos últimos cinco jogos, tendo sido a primeira equipa a encaixar em quatro deles.



Quanto ao confronto direto, este será o 309.º San-São, havendo por agora vantagem do São Paulo com 134 vitórias contra as 104 do Santos. No duelo mais recente, jogado no Paulistão, o São Paulo goleou por 4-0 e vingou o desaire que tinha sofrido em janeiro, para o Brasileirão de 2020, por 1-0.

CÓD 140 Santos 2.62 Empate 3.01 São Paulo 2.37