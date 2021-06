Santos-Sport Recife: em fases distintas

Encontro da oitava jornada do Brasileirão, com o sétimo colocado Santos a receber a visita do Sport Recife, equipa onde atua o ex-sportinguista André, que ocupa o 15.º lugar, com 5 pontos, menos 6 do que os paulistas.



Com três vitórias, dois empates e duas derrotas, o Santos não perdeu nenhum dos últimos três jogos (duas vitórias e um empate), ao passo que o Sport vem numa sequência inversa, já que não triunfou em nenhum dos últimos três duelos, com duas derrotas e um empate no registo. Note-se, por outro lado, que os do Recife foram os primeiros a sofrer em seis dos últimos oito duelos que disputaram.



Quanto ao confronto direto, o Sport Recife leva cinco jogos seguidos a sofrer diante do Santos, sendo que nessa mão cheia de partidas perdeu em três ocasiões, venceu uma e empatou outra. No mais recente, jogado em novembro, perdeu por 4-2 na Vila Belmiro.

CÓD 121 Santos 1.61 Empate 3.29 Sport Recife 4.74