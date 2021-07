São Paulo-Bahia: paulistas tentam sair da crise

Grande desilusão na presente edição do Brasileirão, com apenas 8 pontos em dez jogos, que o colocam no 16.º lugar, o São Paulo procura na noite de sábado recuperar na tabela, tendo pela frente nesta 11.ª jornada um EC Bahia que é sexto, com 17 pontos, mais 9 do que o seu oponente.



Em melhor posição, o Bahia tem cinco vitórias, dois empates e três derrotas, com 18 golos marcados e 13 sofridos, chegando a este jogo com duas vitórias seguidas no registo, ambas sem sofrer. Quanto ao São Paulo, vem de uma vitória moralizadora diante do também desapontante Internacional. Esse triunfo foi mesmo o primeiro da época no campeonato, onde tem quatro derrotas e cinco empates. No registo, os paulistas têm apenas 7 golos marcados - menos de um por partida - e 11 sofridos.



Ainda assim, note-se que o confronto direto dá boas perspetivas ao São Paulo, que não perdeu nenhum dos últimos três duelos diante deste oponente, o último dos quais com vitória por 3-1, em novembro. Como será desta?

CÓD 116 São Paulo 1.75 Empate 3.08 EC Bahia 4.16