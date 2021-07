São Paulo-Bragantino: duelo de opostos no Brasileirão

Duelo da 9.ª jornada do Brasileirão, com um duelo entre duas equipas que ocupam posições totalmente inesperadas neste arranque de temporada. De um lado um São Paulo que é apenas 17.º, com 5 pontos e ainda sem vitórias, e do outro um Bragantino que comanda a tabela com 18 pontos, ainda sem qualquer desaire.



Moralizado pelo bom arranque de temporada, a formação visitante entra em campo neste jogo sem Luan Cândido, Bruno Tubarão, Gabriel Novaes e Léo Ortiz, mas surge numa fase de oito duelos seguidos sem perder - incluindo um da Copa do Brasil. Por outro lado, nesses duelos seis deles tiveram pelo menos 3 golos e ambas as equipas marcaram.



Quanto ao São Paulo, que aqui não contará com Gabriel Sara, William da Silva, Luciano, Miranda e Robert Arboleda, leva seis jogos sem ganhar, sendo que em apenas um deles o marcador viu mais do que 3 golos. POr outro lado, apesar de não ganhar há seis jogos.... pelo menos não perdeu em nenhum dos últimos três.



Quanto ao confronto direto, o São Paulo leva seis jogos seguidos a marcar a este adversário, sendo que este ano já disputou dois duelos: primeiro perdeu por 4-2 e depois venceu por 1-0. Como será ao terceiro embate?

CÓD 120 São Paulo 2.31 Empate 2.85 Bragantino-SP 2.84