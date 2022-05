São Paulo-Ceará: duelo de opostos na Série A do Brasileirão

Em jogo da 8.ª jornada da Série A do Brasileirão, São Paulo e Ceará encontram-se este fim de semana, num duelo que colocará frente a frente o 3.º e o 19.º colocados, respetivamente.



Com 12 pontos, os paulistas estão numa série de onze encontros seguidos sem perder, isto numa série que contempla todas as provas. No duelo mais recente, para a Sul-Americana, venceram por 1-0 sobre o Ayacucho. Em cinco dos últimos sete jogos do São Paulo o marcador final teve menos do que 3 golos, ao passo que em cinco dos últimos seis o emblema paulista marcou primeiro.



Quanto ao Ceará, leva cinco jogos seguidos sem perder e três sem perder. No mais recente, também para a Sul-Americana, venceu por 2-0 em casa do Independiente.



Quanto ao confronto direto, os últimos cinco jogos acabaram em empate, sempre a um golo. Ainda falando de golos, nenhum dos últimos oito duelos diretos teve 3 ou mais golos - foi sempre abaixo dessa marca.

