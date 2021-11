São Paulo-Flamengo: duelo de históricos

Foto: Reuters

Duelo de históricos no Brasileirão, com o Flamengo a visitar o reduto do São Paulo, num duelo entre duas equipas que estão separadas por 19 pontos e 11 posições. Em melhor forma está o Fla, com 57 pontos no 3.º posto, ao passo que os paulistas são 14.ºs, com 38 pontos e com apenas 5 de avanço para a zona de descida.



Neste jogo sem os lesionados Filipe Luís, Pedro, Kenedy e Giorgian de Arrascaeta, o suspenso e ainda o ausente Mauricio Isla (por estar na seleção), o Fla vem de cinco encontros seguidos sem perder, sendo que em todos eles foi a primeira equipa a faturar. Em quatro deles, refira-se, ao intervalo já vencia. Nota ainda para o registo de golos global, que no caso do Flamengo apresenta mais do que 3 golos em seis dos últimos oito encontros. Do lado oposto, nenhum dos últimos dez jogos do São Paulo teve mais do que esses mesmos 3 golos.



Quanto ao confronto direto, note-se que o São Paulo marcou sempre ao Flamengo na última mão cheia de jogos, sendo que em quatro deles... também sofreu. Um registo que, mesmo assim, não serviu de muito aos paulistas na primeira volta, já que nesse duelo, disputado no Rio de Janeiro, o marcador ficou numa goleada por 5-1. Irá haver vingança?

