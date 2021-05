São Paulo-Fluminense: duelo de históricos na abertura do Brasileirão

Duelo de históricos na abertura do Brasileirão, com o São Paulo a receber na madrugada deste domingo, a partir da uma da manhã, a visita do Fluminense, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que chegam a este jogo vindos de fases algo distintas.



Os paulistas chegam moralizados pela vitória na Libertadores, mas especialmente pela conquista do Paulistão, ao passo que o Fluminense ganhou ao River Plate na Libertadores, mas que no fim de semana perdeu diante do Flamengo na final do Carioca.



Olhando a estatísticas recentes, o São Paulo leva três jogos seguidos sem perder e sofrer, sendo que em cinco dos últimos sete foi a primeira formação a marcar. Quanto ao Fluminense, leva onze jogos seguidos a sofrer, sendo que em quatro dos últimos cinco foi a primeira equipa a encaixar.



Quanto ao confronto direto, a tendência é de que haja golos de ambas as equipas (foi assim em nove dos últimos dez), sendo que neste particular o São Paulo leva onze encontros seguidos a sofrer diante do Flu. Ainda assim, note-se que nos dois mais recentes venceu, tanto em casa (3-1) como fora (2-1).

CÓD 123 São Paulo 1.66 Empate 3.35 Fluminense 4.23