São Paulo-Palmeiras: dérbi paulista como teste a Abel

Duelo repleto de história e de exigência máxima pela rivalidade para o líder destacado Palmeiras no Brasileirão nesta ronda 14 do campeonato canarinho. Pela frente estará o rival São Paulo, uma equipa que não vive propriamente a melhor fase.



Com 31 pontos, a equipa de Abel Ferreira está num incrível momento de forma, com nove vitórias seguidas e quatro jogos consecutivos sem sofrer. Nesses nove duelos foi a primeira equipa a marcar, sendo que em seis dos últimos oito foi o primeiro conjunto a marcar.



Quanto ao São Paulo, está inesperadamente na zona inferior da tabela, com apenas 11 pontos, fruto de duas vitórias, cinco empates e seis derrotas, duas delas de forma consecutiva nas últimas duas rondas. Ainda assim, apesar desse registo, o São Paulo foi a primeira equipa a marcar em sete dos últimos oito duelos, isto contando encontros também de outras provas.



Quanto ao confronto direto, aí a história deixa o São Paulo com esperanças, já que a equipa tricolor não perdeu nenhum dos últimos seis jogos diante do Palmeiras, sendo que nos últimos três nem sofrer. Irá essa tendência ser invertida?

CÓD 163 São Paulo 2.85 Empate 2.9 Palmeiras 2.26