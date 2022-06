São Paulo-Palmeiras: reencontro de rivais em São Paulo

CÓD 110 São Paulo 2.75 Empate 2.9 Palmeiras 2.35

Poucos dias depois da épica vitória na Série A, o Palmeiras volta esta quinta-feira a defrontar o rival São Paulo, agora num duelo dos oitavos-de-final da Copa do Brasil. Por ser a duas mãos, nada ficará resolvido nesta partida, mas mais uma vitória do Verdão deixará as contas bem encaminhadas.A equipa de Abel Ferreira leva neste momento quatro vitórias seguidas e 19 (!) duelos seguidos sem perder. Uma sequência incrível, que pode aqui conhecer mais um capítulo e reforçar o técnico português como um verdadeiro herói na torcida do Verdão.Quanto ao São Paulo, vem de duas derrotas seguidas, ainda que curiosamente nos últimos nove jogos em oito tenha sido a primeira equipa a marcar. Foi isso que aconteceu na madrugada de terça-feira, no tal jogo que o Palmeiras virou com dois golos nos descontos.Nas contas do confronto direto, este ano já houve quatro duelos entre estas duas equipas, com o Palmeiras a ter três vitórias contra uma do São Paulo. Como será o quinto embate do ano?