São Petersburgo-HK Dínamo Minsk: duelo da KHL

CÓD 431 São Petersburgo 1.4 Empate 4.65 HK Dínamo Minsk 5.45

Aí está mais um jogo da sempre emocionante KHL, agora com um embate entre duas equipas da Conferência Oeste, entre São Petersburgo e HK Dínamo Minsk, duas formações que ocupam a quinta e oitava posições na tabela, respetivamente.Com 43 pontos, o conjunto da casa entra em campo em melhor posição, ao passo que os visitantes têm 38 pontos, com os mesmos 33 jogos disputados que o oponente. Apesar de bem colocados, os dois conjuntos não estão propriamente em boas fases, já que os de São Petersburgo venceram apenas três dos últimos dez jogos, ao passo que os de Minsk ganharam apenas dois. Curiosamente, o HK Dínamo Minsk venceu um desses jogos no duelo mais recente, ao passo que o São Petersburgo venceu dois nos últimos três.No que ao confronto direto diz respeito, realcemos o registo de golos, com seis dos últimos oito jogos a terem pelo menos 6 golos. Irá a tendência manter-se?