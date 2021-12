São Petersburgo-Jokerit Hels.: duelo de topo na Conferência Oeste da KHL

CÓD 441 São Petersburgo 1.92 Empate 3.95 Jokerit Hels. 3

Em mais um jogo da sempre emocionante KHL, São Petersburgo e Jokerit Helsínquia encontram-se esta sexta-feira em solo russo, numa partida na qual estarão frente a frente duas formações com ambições fortes (e reais) de chegar ao playoff.Com 50 pontos, o conjunto visitante é líder na Conferência Oeste, fruto de 22 vitórias, ao passo que os da casa têm menos 54 pontos, mas também menos um encontro disputado. Nos duelos mais recentes, os de Helsínquia venceram os dois últimos, ao passo que o SKA voltou a ganhar depois de um desaire no arranque da semana.Este será já o terceiro jogo entre ambas as equipas nesta época, havendo por agora uma vitória para cada lado: 5-4 para o Jokerit em casa e 2-0 para o São Petersburgo também no seu reduto.