São Petersburgo-Salavat Ufa: visitados com vantagem no confronto direto

Sempre em alta rotação, a KHL vai ser palco esta segunda-feira de um encontro que promete emoção até final, com o São Petersburgo a receber pelas 16h30 a visita do Salavat Ufa.



Colocado na segunda posição da Conferência Oeste, com 33 pontos, os de São Petersburgo entram em campo vindos de três vitórias consecutivas, duas delas por resultados amplos (8-1 e 4-1).



Já o Salavat, com os mesmos 33 pontos são apenas quintos no Este, chegando a este jogo vindos de uma vitória e numa sequência de jogos na qual sofreu apenas um desaire nos últimos cinco - tal como o São Petersburgo.



No que ao confronto direto diz respeito, há uma vantagem no global para o São Petersburgo, com sete vitórias nos dez jogos mais recentes. Dois deles já foram jogados no presente ano, ambos com triunfo do SKA, sendo que um deles foi em agosto, numa partida de preparação qeu acabou em 4-2. Nesse duelo, refira-se, registaram-se mais do que 5 golos como em quatro dos nove anteriores.

CÓD 403 São Petersburgo 1.69 Empate 4.06 Salavat Ufa 3.67