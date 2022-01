Sara S. Tormo - Marta Kostyuk: por um lugar na 3.ª ronda do Australian Open

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Encontro da 2.ª ronda do Australian Open, com um embate entre a espanhola Sara S. Tormo e a bielorrussa Marta Kostyuk, a disputar na madrugada de quarta-feira no piso duro de Melbourne, no primeiro Grand Slam da temporada.



66.ª no ranking WTA, a jovem bielorrussa de 19 anos chega a este encontro depois de ter afastado em 1:36 horas a francesa Diane Parry, com 6-1 e 7-6 (2). Já a espanhola, 35.ª da hierarquia, conseguiu também vencer em dois sets, com parciais mais 'fáceis' (6-4 e 6-1), mas a verdade é que esteve 1:30 no court para superar a belga Kirsten Flipkens.



Em termos de confronto direto, estas duas tenistas já se enfrentaram por duas ocasiões, tendo a mais recente sido há um ano, também em piso duro, em Abu Dhabi, tendo na altura Kostyuk vencido por 0-6, 6-1 e 6-4. No encontro anterior, em 2018, quando na altura Kostyuk tinha apenas 16 anos, venceu a bielorrussa, na relva de Wimbledon, por 7-5 e 7-6 (5).

Por Record