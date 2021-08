Saragoça-Cartagena: duelo da 3.ª jornada da segunda divisão espanhola

Saragoça e Cartagena defrontam-se, esta segunda-feira, pelas 21 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada da segunda divisão espanhola de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que ainda não venceram neste arranque de campeonato.

À entrada para esta ronda, o Saragoça posiciona-se no 18.º lugar, com apenas um ponto somado, fruto de um empate e uma derrota, enquanto que o Cartagena encontra-se no 20.º posto, sem qualquer ponto somado, depois de dois desaires nos dois primeiros jogos da prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Saragoça registou uma vitória (Valencia), três empates (Atromitos, Getafe e UD Ibiza) e uma derrota (Valladolid), ao passo que o Cartagena somou um triunfo (Murcia), dois empates (Tenerife e Elche) e dois desaires (Almería e Huesca).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a somarem dois empates nos dois duelos até ao momento disputados entre si.