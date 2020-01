Saragoça-Real Madrid: merengues favoritos a passar aos quartos-de-final da Taça do Rei

O Saragoça recebe, esta quarta-feira, o Real Madrid em jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça do Rei de Espanha, num encontro em que os merengues serão notavelmente favoritos a conquistar um triunfo.



Nos últimos cinco jogos disputados, a equipa comandada por Zinedine Zidane registou cinco triunfos (Valencia, Atlético de Madrid, Sevilha, Unionistas e Valladolid), o mesmo registo que o Saragoça - formação do segundo escalão de Espanha - que bateu o Gijon, o Gimnastic, o Las Palmas, Mallorca e Numancia.



Relativamente ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para três triunfos do Real Madrid contra um do Saragoça, tendo-se registado ainda um empate entre ambos - no último encontro realizado.

